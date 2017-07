Walter Ayoví “Por ahora estoy a la espera de lo que pueda salir”

El jugador ecuatoriano, Walter Ayoví, se mantiene a la espera de encontrar un equipo para continuar jugando, comentó que hay varias opciones, además se refirió a la Selección Ecuatoriana de Fútbol y sus posibilidades rumbo a Rusia 2018.

“Por ahora estoy a la espera de lo que pueda salir, ojalá que la persona que está trabajando sobre mi futuro ojalá que se pueda realizar, en este momento estoy tranquilo, yo sé que el tiempo está pasando, por ahora estoy en el país, pero dentro de unos días me iré a México para ver que sale”, expresó.

Al ser consultado sobre la posibilidad de jugar en El Nacional, respondió “Porque no, yo estoy muy agradecido por las cosas que viví ahí, la enseñanza que tuve y ellos fueron el equipo que me dio la oportunidad de irme al exterior… En el fútbol pueden pasar muchas cosas, sin duda como jugador uno nunca sabe cómo puede terminar, son posibilidades, si la directiva y el técnico me tiene en sus planes la puedo analizar, no descarto ninguna posibilidad”.

Incorporarse a un plantel guayaquileño también suena como una opoción, ante ellos el jugador comentó “Puede ser que exista posibilidad, la persona que me maneja esa situación me habló de las posibilidades que existe en Guayaquil, pero todavía no se concreta nada… Creo que esperaré una semana”.

En cuanto a los próximos partidos de la Selección Ecuatoriana de Fútbol, rumbo a Rusia 2018, Walter Ayoví consideró que la Tri todavía tiene posibilidades de obtener un cupo en el torneo.

“Estamos a nada que empiecen los partidos de eliminatorias, son partidos que cada uno de los compañeros que militan en sus clubes esperan con ansias esa convocatoria, ojalá que los jugadores que estarán en ese momento puedan hacer las cosas bien, sabiendo que el equipo todavía tiene las posibilidades, ecuador esta peleando un cupo como lo están haciendo todos y ojalá se pueda dar”, concluyó.