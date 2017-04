(VIDEO) Romario Caicedo “He visto muchas cosas de Antonio Valencia”

“Es algo lindo que te comparen, esperemos en el futuro pueda llegar a ser como Antonio valencia”, así reaccionó el jugador del Club Sport Emelec, Romario Caicedo, ante el comentario del DT del equipo eléctrico, Alfredo Arias, en donde lo comparó con el Toño.

“Gracias a Dios he tratado de hacer las cosa bien, no escuché (el comentario) pero luego me dijeron”, expresó.

El jugador del conjunto millonario resaltó las cualidades deportivas de su compatriota que milita en el Manchester United.

“He visto muchas cosas de Antonio, las asistencias, el ida y vuelta, son cosas que él tiene que me gusta y uno siempre trata de hacerlo de mejor manera, espero en un futuro tener las cualidades de él”, concluyó.

El jugador de @Emelec Romario Caicedo "Es lindo que te comparen, espero algún día ser como @anto_v25" pic.twitter.com/E9IJMKIMXv — Javier Ruiz (@Jrnochi) April 19, 2017