(VIDEO) River Ecuador rescindió contrato con Dennis Nieblas

El jugador español, Deniss Nieblas, explicó los motivos por los que, por mutuo acuerdo, el Club River Ecuador rescindió contrato que mantenía desde enero de este año.

Nieblas explicó que se va del plantel en buenos términos debido a que” Arreglamos rápido, no hay problema… Se extendió por ambas partes, no hay por qué acabar mal”.

Además mencionó que “La experiencia ha sido buena, a veces en el fútbol no se da, no tengo ninguna palabra negativa hacia el club, al contrario agradecerle y desearle muchos éxitos”

Al ser consultado sobre los motivos de dicha decisión respondió “Factores en el fútbol a veces se da , no hay que buscarle explicación, simplemente no se ha dado, Ecuador me ha tratado muy bien, los compañeros lo mismo, el club igual, así que les deseo muchos éxitos, seguro va a ir para arriba porque están haciendo las cosas bien”.

Finalmente sobre su futuro en el fútbol ecuatoriano comentó “Veremos a ver que puede pasar, ahora tengo que meditar y veremos”.