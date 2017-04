(VIDEO) Esteban Dreer “El plantel está unido.. la FEF está unida”

El arquero de la Selección Ecuatoriana de Fútbol, Esteban Dreer, habló del momento que atraviesa la Tri y llamo a estar unidos para afrontar los siguientes partidos que se vienen dentro de las eliminatoria rumbo a Rusia 2018.

“Dentro de la selección hay una convivencia buenísima, a los chicos a los que no les toca jugar apoyan, me ha tocado estar afuera y he apoyado y hoy me toca adentro y los que están detrás mío me apoyan como si estuvieran jugando, por eso más me entristeció porque no merecemos estar donde estamos primero por futbolísticamente y segundo por la gran calidad humana que hay dentro”, expresó Dreer.

A criterio del guardameta otros planteles han pasado situaciones similares a las del combinado nacional y se han recuperado.

“Creo que todas las selecciones han tenido ese bajo: Colombia hace cuatro fechas estaba fuera, Chile hace tres, cuatro fechas estaba fuera, Argentina hace tres cuatro fechas estaba fuera y se han recuperado; creo que es el momento que el país este unido, que tenga fe en la selección que no sucede nada extra, que a veces toca perder en el fútbol y por ahí empiezan a crecer cosas que no tiene identidad”, sostuvo

Finalmente Dreer dejó un mensaje “La selección ha hecho cosas imposibles que nunca había podido lograr y lo ha hecho y yo tengo la fe, el sueño de que lo podemos dar vuelta porque hay selección con una gran calidad humana, cada uno que va tiene el sueño de llegar a un mundial, que se queden tranquilos, a pesar de la tristeza que tenemos todos, el plantel está unido, la Federación está unida y necesitamos estar todos para afrontar estas cuatro finales que no es nada imposible”.

