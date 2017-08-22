VARIOS HERIDOS TRAS UN CHOQUE DE TRENES EN PENSILVANIA

ESTADOS UNIDOS.- AL MENOS 42 PERSONAS HAN RESULTADO HERIDAS LA NOCHE DEL LUNES EN UN ACCIDENTE DE TRENES CERCA DE FILADELFIA (PENSILVANIA), INFORMA ABC CITANDO A AUTORIDADES DE TRANSPORTE DEL ESTADO.
UN TREN DE ALTA VELOCIDAD, HA CHOCADO CONTRA OTRO QUE SE ENCONTRABA VACÍO A 30 MINUTOS AL OESTE DE LA CIUDAD.
EL ACCIDENTE TUVO LUGAR JUSTO DESPUÉS DE LA MEDIANOCHE, HORA LOCAL, EN LA TERMINAL DE TRANSPORTE DE UPPER DARBY. ENTRE LOS HERIDOS FIGURA EL OPERADOR FERROVIARIO, AUNQUE EN GENERAL LAS LESIONES DE LOS AFECTADOS NO SON GRAVES.
LA POLICÍA INVESTIGA LO OCURRIDO Y DE MOMENTO NO REVELA DETALLES DE CÓMO CHOCARON AMBOS TRENES. AGENTES, MÉDICOS Y PERSONAL DE SEGURIDAD ESTÁN EN EL LUGAR.
ABC