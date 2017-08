“Una democracia sin controles solo engendra autoritarismo y corrupción” dice Presidente Lenín Moreno

En el marco de la ceremonia de ascenso de oficiales del Ejército y la conmemoración de los 208 años del Primer Grito de Independencia, el presidente de la República, Lenín Moreno, aseguró en Quito que “una democracia sin controles, sin rendición de cuentas solo engendra autoritarismo y corrupción”, además aseveró que prosperidad, soberanía, libertad y paz no pueden permanecer si no hay transparencia, justicia. “No traicionemos a aquellos que murieron para que alcancemos libertad, paz, justicia, equidad y respeto”.

El pronunciamiento presidencial, fue el punto culminante del acto castrense en el que se concretó el ascenso de los coroneles Luis Enrique Burbano Rivera, Nelson Bolívar Proaño Rodríguez y Franklin Gustavo Acosta Yacelga pasaron a generales de Brigada y de Roque Moreira y Roberto Rubio a generales de División. La ceremonia, en la que se concretó la graduación de oficiales de la promoción 117, se desarrolló en la Escuela Superior Militar “Eloy Alfaro”, en las afueras de la capital.

“Lo más importante para este Gobierno es el pueblo y ustedes son pueblo uniformado” aseguró Moreno, quien previamente a su participación en el encuentro militar colocó una ofrenda floral conjuntamente con los otros titulares de las funciones del Estado a los Próceres del 10 de Agosto, en la Plaza Grande. “Soldados: Jamás permitiré que a pretexto de supuestas gestas populares se trate de agredir su dignidad y orgullo”.

Moreno, instó a los uniformados a unirse en la cruzada para el destierro de prácticas como la corrupción. “Que no se enseñoree la injusticia en el país, que no se enseñoree la corrupción en el país. No traicionemos a aquellos que murieron para alcanzar la paz, la justicia, la equidad y el respeto. Quiero que podamos mirar a los ojos a Espejo, a Rumiñahui, a Sucre, a Manuela Cañizares y decirles sinceramente: Hemos cuidado su legado. Que no derramaron su sangre en vano y que hemos mantenido impoluta su posta para que nuestros hijos se sientan orgullosos de ellos, sí, pero también orgullosos de todos nosotros”.

Por su parte, el comandante del Ejército, Édison Narváez, agradeció la presencia de Moreno y manifestó su apoyo a las políticas impulsadas por el Presidente, desde su paso por la Vicepresidencia del Ecuador cuando lideró las misiones sociales “Manuela Espejo” y “Joaquín Gallegos”, hasta la que abandera actualmente del diálogo. “Desde el inicio de su mandato en la institución hemos recibido con agrado el respeto y los espacios de reflexión y diálogo propuesto por usted señor Presidente” enfatizó.

Narváez, indicó que Mando Militar y el Ministerio de Defensa “han alcanzado soluciones a varias situaciones que causaron innecesariamente tensiones e incertidumbre” pero que se necesita mayor apoyo por lo que aprovechó el encuentro para pedir la colaboración del nuevo Gobierno en contribuir a las condiciones necesarias para el apuntalamiento de la institucionalidad de las Fuerzas Militares para que su trabajo supla las necesidades del país y el bienestar social de los uniformados.