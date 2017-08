Tras salir de la Fiscalía, Galo Chiriboga negó que haya intentado fugar del país

En el impulso fiscal de fecha 13 de agosto de 2017, emitido a las 15:30, se explica que se ordena la ampliación de la versión rendida por Chiriboga dentro de una investigación previa que ordenó el actual fiscal Carlos Baca se ‘reaperture’.

En el documento firmado por Baca, él toma en cuenta que ha regresado al país el exministro de Hidrocarburos Carlos Pareja Yannuzzelli, quien, dijo, “públicamente había anunciado que aportará al esclarecimiento de los hechos que motivaron está investigación”.

Luego de ocho horas dentro de la Fiscalía, Chiriboga salió y negó que estaba en el aeropuerto para irse del país, sino que había llegado para despedir a una hija que salía de vacaciones junto con su abuela y su tía.

A su salida dio breves declaraciones a la prensa: “Pasar lo que hoy he pasado no solo afecta a la persona física del exfiscal, afecta a la institución de la Fiscalía, porque qué va a decir el país frente a un fiscal que supuestamente se está fugando… ¿a título de qué? ¿Por qué tengo que fugar yo?

Durante sus declaraciones, en un video publicado por un comunicador en redes sociales, se escuchan voces que le gritan: Chiriboga ladrón, y él se volvió a los periodistas y dijo: ahí están los resultados.

Visiblemente molesto el exfiscal Galo Chiriboga dijo que el Comandante General de Policía engañó a la fiscalía. Él no iba a viajar. Se refería a las declaraciones que hizo esta mañana el ministro del Interior, César Navas, quien aseguró que Galo Chiriboga fue retenido en el aeropuerto Mariscal Sucre, en Tababela.

En el Twitter de la Fiscalía se colocó que Chiriboga fue “retenido para investigaciones”; mientras que el ministro del Interior, César Navas, informaba en una rueda de prensa que el exfiscal fue ‘retenido’ para que continúe con una diligencia judicial y que tenía un pasaje para viajar a Colombia. Chiriboga presentó un recibo notarial de autorización de salida del país para una hija menor de edad.

Anunció que ha pedido rectificaciones en la información que entregó el ministro Navas.

Chiriboga señaló que se enteró de que debía rendir la versión recién a las 09:30 de ayer y aclaró que solo tenían que llamarlo por teléfono y él habría concurrido. “Yo no voy a salir del país, no tengo por qué hacerlo. Yo no soy Capaya, Carlos Pólit…”.

A Chiriboga se lo investiga por el viaje que realizó Pareja Yannuzzelli a España, el 28 de septiembre de 2016, semanas antes de que lo vincularan al proceso por cohecho.

En febrero pasado, Pareja afirmó, en uno de sus denominados CapayaLeaks, que recibió de un funcionario de la Fiscalía una llamada telefónica, el 26 de septiembre de 2016, en la que se lo alertaba de que debía salir del país. Aparentemente la sospecha recaía sobre el exfiscal y por eso se abrió la investigación previa que fue archivada en junio pasado.

Chiriboga señaló que en esta diligencia se evidenciaron con documentos las mentiras que Capaya ha dicho. Incluso, explicó, ha informado a la Fiscalía que tuvo información que sobre el supuesto contacto telefónico de Fiscalía con él se hizo un rastreo en el Ministerio del Interior, en el que estuvieron el exministro José Serrano; Alexis Mera, secretario jurídico de la Presidencia; el expresidente Rafael Correa y el comandante de la Policía, Diego Mejía.

“Además de las pruebas que Fiscalía había obtenido de que no hubo tales llamadas, ese rastreo reveló que no hubo tales llamadas y el comandante general sabía que no las hubo y por lo tanto nunca lo informó al país, y va a tener que responder por esas inconductas”, indicó.

Declaraciones del fiscal Baca

En una entrevista radial, el fiscal actual, Carlos Baca Mancheno, había señalado que existe una investigación previa contra Chiriboga como parte de las denuncias del exministro Carlos Pareja Yannuzzelli (quien se entregó el viernes pasado) en los denominados CapayaLeaks. Allí afirmaba que el exfiscal había recibido una maleta de dinero de contratistas.

Inicialmente, el llamado para que Chiriboga rinda su versión estaba previsto para las 15:00 de este lunes. Sin embargo, tomando en cuenta el regreso de Carlos Pareja, el fiscal Baca ordenó ayer, 13 de agosto, la reapertura de la investigación previa y que se tomen todas las medidas necesarias para asegurar que se cumpla con tal diligencia.

Comparece también Álex Bravo

La noticia se conoció pasadas las 09:00, luego de que en ese mismo organismo se suspendió la comparecencia del exministro Carlos Pareja Yannuzzelli por un caso de lavado de activos.

En el mismo lugar coincidieron esta mañana el exfiscal Galo Chiriboga, el exministro de Hidrocarburos, Carlos Pareja Yannuzzelli, y el exgerente de Petroecuador, Álex Bravo.

El exfiscal llegó escoltado por policías a la oficina principal de la Fiscalía, en el centro norte de Quito. Entró por la puerta de atrás, al parqueadero. A pesar de que se suspendió la diligencia de Pareja Yannuzzelli, él estaba adentro del edificio.

Minutos más tarde del ingreso de Chiriboga, también fue llevado el exgerente de Petroecuador Álex Bravo.

Galo Chiriboga fue fiscal al momento en que estalló el escándalo de Odebrecht a nivel internacional y abrió una indagación en diciembre pasado, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos divulgó un informe en el que se señalaba que la constructora pagó sobornos en Ecuador, por $ 33,5 millones. Sin embargo, recibió varias críticas por el manejo de la investigación.

