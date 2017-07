Tomislav Topic abrió cuenta en Hong Kong para Telconet Company

Como parte de la información entregada desde Brasil por el caso de Odebrecht, el expediente por asociación ilícita contiene un documento que muestra que Telconet Company Limited abrió una cuenta en la sucursal de Hong Kong (China) del Bank of America.

En el oficio, del 7 de junio de 2015, la asesora bancaria informa a Tomislav Topic la apertura de dicha cuenta. El documento está en el expediente que involucra a Ricardo Rivera Aráuz, tío del vicepresidente Jorge Glas Espinel.

Tomislav Topic Granados y su hijo Jan Topic Feraud, ambos accionistas de Telconet S.A., fueron citados para rendir su declaración en este caso.

Aunque Jan no asistió al primer llamado, su padre dio su versión el pasado 17 de julio. En su testimonio se relata que tanto para un negocio con Odebrecht, en 2010, como para la inversión de un grupo chino en el cable submarino, en 2012, Rivera –a quien conoce de hace 42 años- participó como nexo.

El contrato con Odebrecht fue en junio del 2010, pero quedó “en el aire”. No obstante, Telconet recibió un pago de $ 1,9 millones de Compañía del Sur.

Posteriormente Rivera propuso ayudarle a financiar una parte del cable submarino. A cambio, Televisión Satelital, del tío de Glas, recibió $ 5,7 millones en “servicios de cortesía”.

Para su abogado, Jorge Zavala Egas, se trata de una transacción entre privados.

Los inversionistas chinos estuvieron representados por la firma Glory International, según el testimonio de Topic. Varias firmas citadas en el proceso inician su nombre con esa denominación, pero se completan de manera distinta.

Glory International Industry Co. Ltd., constituida en las Islas Marshall (Pacífico) recibió desde el Shanghai Pudong Development Bank (China) $ 5’551.200, en 15 transferencias, entre junio del 2012 y diciembre del 2013, detallan los documentos de la Fiscalía. Esta empresa fue relacionada con Ricardo Rivera en una denuncia realizada por el excandidato Andrés Páez, en 2016.

De acuerdo con el registro de compañías de Florida (EE.UU.), Tomislav Topic fue director de Glory International Industry Corp., creada en Miami en 2013 y que ahora está inactiva. Ante la Fiscalía, Topic admitió que constituyó esa firma para comprar cables y mencionó la existencia de otra Glory International, que representó a los inversionistas chinos. Aseguró que con la segunda, su hijo Jan Topic y él firmaron un contrato a partir de abril de 2012, para el proyecto del cable submarino. Luego le dieron el documento a Rivera para que obtuviera la firma de los inversionistas.

Según Tomislav Topic, los chinos desembolsaron $ 13,5 millones (de los $ 30 millones que debían invertir) a la cuenta de Jan Topic en Merrill Lynch, dinero dedicado para la construcción del cable, dijo. Además, aclaró que el contacto con Glory nnca fue presencial, que se hizo “vía telefónica y mail”.

Lamentablemente, los inversionistas no completaron el total de su inversión, acotó.

Al final de su testimonio, Topic dejó abierta la posibilidad de un uso arbitrario relacionado con Glory de Miami. “Rivera supo que había constituido esta compañía en 2014 o 2015. Quiero agregar que si Ricardo Rivera ha dado cuentas de Telconet, él no tenía ninguna autorización y se tomó mi nombre para dar las cuentas de Telconet y abusó de mi confianza”.

También agregó: “No he tenido nada que ver con Glory International Hong Kong, se me ocurrió poner el nombre de Glory en Florida, porque era la compañía con la que habíamos venido realizando negocios con YING, desde 2012, de la Florida soy director, nunca abrió cuenta corriente, ni realizó una sola transacción y fue disuelta”.

Según el registro de empresas de Hong Kong, Telconet Company Limited fue creada el 13 de abril de 2012, nueve días luego de que se firmara el contrato con los inversionistas chinos a quienes representaba Ricardo Rivera.

Tomislav Topic presentó esta semana a la fiscal Diana Salazar el contrato celebrado entre Glory International Industry Co Ltd, que tiene a Michael Ying como comprador, y Jan Topic Feraud, vendedor de acciones de Cable Andino Inc.

Además, facilitó a la justicia el acceso a su cuenta de correo electrónico de la empresa

Jan Topic deberá rendir su versión el 2 de agosto próximo bajo prevenciones de ley.