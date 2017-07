Tiroteo en Alemania: un iraquí mató a una persona e hirió a otras tres en una discoteca antes de ser abatido

Según relató Fritz Bezikofer, portavoz de la policía, el autor del tiroteo no es un refugiado, sino un ciudadano de origen iraquí establecido en Alemania y las circunstancias que precedieron a su ataque hacen pensar que no hay un trasfondo terrorista. El ataque no se produjo con una pistola, sino con un arma de largo calibre, agregó el vocero, aunque sin precisar si se trataba de una automática, como afirman algunos testigos presenciales citados por ese canal.