Santa Rita pide a la FEF que le resten puntos al Aucas por usar jugadores inhabilitados

El pasado 21 de noviembre, el equipo de Santa Rita de Vinces presentó, ante la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), un pedido de resta de puntos al Aucas por supuestamente usar dos jugadores inhabilitados. Según el equipo, Édson Montaño y Jhonny Quiñónez estarían habilitados por otros clubes.

Ante esto, Esteban Báez, representante del cuadro oriental, manifestó que la FEF contestó la denuncia con un escrito, donde se ratifica la regularidad de la participación de ambos futbolistas. “Es lamentable que los directivos de Santa Rita traten de ganar en la mesa lo que no pudieron en la cancha”.

“Santa Rita no tienen fundamentos para reclamar nada. Santa Rita no sabe cómo ganar la categoría, ya demostraron que dentro de la cancha no pueden. Quiñónez y Montaño fueron inscritos a tiempo, no se en qué se sustenta el escrito que presentaron en la FEF. Espero que tengan pruebas todos los dirigentes que han firmado ese oficio”, acotó.

En los informes oficiales de la FEF, Montaño actuó en 33 partidos este año, mientras que Quiñónez lo hizo en 20 encuentros. El escrito cuenta con el respaldo de otros clubes como Imbabura, Colón, Gualaceo, Técnico Universitario y la Aso de Imbabura.

Según el artículo 126 del reglamento de la Comisión Disciplinaria, si un equipo hiciere actuar a futbolistas inhabilitados, será sancionado con la pérdida de los puntos que hubiere ganado en ese partido y penalizado con la pérdida de tres puntos.

El próximo martes, 28 de octubre, se realizará la audiencia sobre el tema a las 17:30.

