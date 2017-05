Ronchas inquietan a la ciudadanía

A raíz de la publicación que hizo este Diario, el sábado pasado, sobre la sospecha de un posible nuevo virus que estaría causando malestar, fiebre, exantema (como salpullido) y picazón, cientos de personas se han pronunciado en redes sociales sobre este malestar.

El perfil de Facebook de EL UNIVERSO registró 959 comentarios durante las primeras 24 horas de la publicación, la mayoría de ciudadanos afirmó haber experimentado síntomas. Algunos cuestionaron que las autoridades de Salud no clarifiquen sobre este posible virus que estaría circulando, según los comentarios, hace unos dos o tres meses.

“A mí me dio hace dos meses, el malestar es terrible, la picazón es desesperante…”, mencionó Kari Poki Beni; “Este virus apareció aproximadamente hace tres meses, a mí me dio en forma de salpullido con picazón y duró cinco a seis días, duele la cabeza, un poco de temperatura…”, escribió Arianeth Rodríguez; “A mí ya me dio y aún estoy con el malestar y les digo que es muy incómodo”, expresó Jeimy Fonseca.

A centros de salud públicos y privados llegan en promedio entre 8 y 16 pacientes al día con la misma sintomatología. Luego de descartar (clínicamente o por laboratorio) que se trataría de dengue, chikungunya y zika, reciben el tratamiento de estas enfermedades vectoriales, como paracetamol, suero oral y, además, un antialérgico por la picazón.

Médicos consultados por este Diario sostuvieron que podría tratarse de un nuevo virus porque los síntomas aparecen desde el primer día, como el salpullido, mientras en los otros tres males da días de fiebre y luego se presenta el salpullido o ronchas en la piel.

Especialistas, como Alexandra Matamoros, del Distrito 3, creen que también podría tratarse de un proceso viral por el clima. En tanto, las autoridades de salud analizan si se trataría de un nuevo serotipo, pero esto no ha sido confirmado.

Se presume que se transmitiría por vectores, por lo que se recomendó continuar con los cuidados en casa para eliminar los criaderos de mosquitos. A diario, brigadas del Ministerio de Salud y del Municipio hacen visitas y fumigan zonas.

