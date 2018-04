Roddy Zambrano “De hecho se me fueron algunas lágrimas por no estar en lista”

En junio próximo arranca el Mundial de Rusia 2018, la FIFA dio a conocer la lista definitiva de árbitros que pitaran en la jornada, en la nómina no consta el ecuatoriano Roddy Zambrano, pese a que cumplió todos los requisitos para participará en los encuentros, al respecto Zambrano se pronunció.

“Dios sabe cómo hace las cosas y un poco triste sí, claro que también en mi casa muy triste, de hecho se me fue algunas lágrimas por no estar en esta lista, pero Dios sabe cómo hace las cosas, uno tiene que tener valentía para también asimilar este tipo de noticias y uno tiene que ser conciente de lo que está pasando y seguir soñando y avanzando, seguir creciendo con la ilusión de seguir adelante”, expresó.

Zambrano recordó “Nosotros donde quiera que ibamos tratábamos de dar lo mejor siempre tuvimos muy buenos partidos, tuvimos dos mundiales Sub 20 en Nueva Zelanda y Corea del Sur y los Juegos Olímpicos en Río 2016, todos esos torneos fueron muy importantes para nosotros, nos ilusionaba y nos hacía creer que teníamos el chance de llegar, sin embargo por situaciones que no están en nuestras manos no se ha dado”.