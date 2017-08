Ricardo Patiño: Rafael Correa podría estar equivocado sobre paquetazo

Patiño espera que todo sea superado. “Esperemos que en esta ocasión Rafael Correa, a quien le guardamos un aprecio inmenso, el Ecuador un agradecimiento inmenso, pueda estar equivocado; no va haber paquetazo en esta ocasión y no hay razón para que haya paquetazo, porque si bien es cierto la economía ha tenido ciertas dificultades en los últimos años, la economía está restablecida, los indicadores económicos son buenos, no hay un proceso inflacionario en marcha, la economía tiene demanda agregada suficiente”, señaló.

Patiño, quien ocupó algunos cargos en el gobierno de Correa como ministro de Relaciones Exteriores y de Defensa, indicó en Teleamazonas que actualmente existe bienestar, inversión y producción.

Sobre la deuda externa, el consejero presidencial recalcó: Nosotros la acogimos con el 21%, la hemos llevado al 12%, 13%, estos son los indicadores antes del problema que tuvimos con el precio de petróleo.

En ese contexto, dijo que la cifra en mayo de 2016 era del 27% del Producto Interno Bruto (PIB). A esto, agregó que las dificultades los obligó a un “endeudamiento perfectamente manejable”.

El expresidente Rafael Correa, a través de su cuenta de Twitter, replicó las cifras dadas por Patiño.

Patiño señaló que las diferencias al interior de Alianza PAIS (AP) también se reflejan el llamado al diálogo, impulsado por Moreno, pero en cuanto “hasta dónde llega el diálogo, con quiénes y en qué circunstancias”.

“Todos nosotros estamos de acuerdo, estamos claros en que esta época de transformación, que fue iniciada con el liderazgo de Rafael Correa y que está llevándose adelante con el liderazgo de Lenín Moreno, pueda continuar”, citó.

Caso Obebrecht

Tras la relevación de los audios filtrados en el caso Odebrecht en el que se menciona a Jorge Glas durante una conversación supuestamente entre el excontralor Carlos Pólit y el alto ejecutivo internacional de la constructora, José Conceição dos Santos Filho, Patiño desestimó la veracidad del archivo y afirmó que no se puede fiar en “una de las empresas más corruptas y corruptoras del mundo”.

Ante la interrogante de si Moreno confía en Glas, dijo que sí. “Estoy absolutamente seguro, porque conozco a Jorge desde hace mucho tiempo, que es incapaz de pellizcar un centavo que no sea propio (…) estoy absolutamente seguro de su honestidad y me la juego por él”.

Prensa Informa