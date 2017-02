Reglamento para elección de autoridades de CCE es emitido por Ministerio de Cultura

El “Reglamento General de Elecciones de las Dignidades Provinciales y Nacionales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana (CCE)” que precisa cómo se realizará el proceso, fue emitido por el Ministerio de Cultura y Patrimonio el documento, fue firmado por el titular de la cartera, Raúl Vallejo; en el que indica que la elección de Presidente de la Sede Nacional y miembros de los Directorios de las diferentes sedes será universal y secreta.

Quienes estarán facultados para ejercer el voto, los miembros de la CCE y los ciudadanos que se hayan inscrito en el Registro Único de Artistas y Gestores Culturales, (RUAC) hasta el 21 de marzo.

Las condiciones de elegibilidad precisan que los interesados en participar sean miembros de la CCE al menos dos años previos a la convocatoria, que se encuentren inscritos en el RUAC y cuenten con al menos cinco años de experiencia en la creación o producción artística o literaria.

Otras de las exigencias son no haber sido cesado en un cargo públicos (por calificación deficiente o medida disciplinaria; salvo cinco años después desde la fecha de expiración de funciones); no estar inhabilitados para el ejercicio de funciones de cargos públicos, ni hallarse llamados a juicio penal y no adeudar más de dos pensiones alimenticias.

Las candidaturas serán presentadas en listas para todas las dignidades y contarán con su respectivo suplente. Las listas tendrán que estar estructuradas cumpliendo los criterios de igualdad y paridad de género y buscando un criterio de relevo institucional.

El calendario Electoral fija que hasta el 21 marzo los inscritos en el RUAC consten en el padrón electoral; el 30 de marzo será la inscripción de listas de candidaturas por provincias; el 7 de abril se dará la publicación de candidaturas, el 14 de abril serán las Elecciones Asambleas Provinciales y el 28 de abril la sesión de la Junta Plenaria para elegir presidente de la Casa de la Cultura Nacional.