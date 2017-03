Rafael Uribe Noguera condenado a 51 años de prisión

La juez 35 de conocimiento de Bogotá condenó a Rafael Uribe Noguera a 622 meses de prisión (51 años y 10 meses) por el homicidio de la niña Yuliana Samboni. “La condena a Rafael Uribe Noguera debe reflejar el repudio general que sus actos ocasionaron“, dijo la juez, quien agregó que no hay rebaja de la pena a pesar de la aceptación de los cargos.

La Fiscalía apeló la decisión y exige la máxima pena para Uribe Noguera, es decir, 60 años de cárcel.

A las 7:30 a. m. de este miércoles llegaron las primeras personas citadas a la audiencia.

El papá de la niña, Juvencio Samboni, llegó al complejo judicial de Paloquemao en Bogotá en compañía de algunos familiares. Su esposa no asistió porque este martes dio a luz.

“Espero que se haga justicia por mi hija, si no, no valdría la pena tanta prueba y tanta cosa para que le den unos 20 o 30 años, no me sirve, tiene que ser la pena máxima que hay aquí en Colombia”, dijo el señor Samboni, antes de que la jueza revelara el tamaño de la condena.

Afuera de las instalaciones de Paloquemao también permaneció un grupo de personas que con pancartas y pitos pedían la condena máxima contra Uribe.

La juez 35 de conocimiento comenzó la diligencia haciendo una recapitulación de lo sucedido el 4 de diciembre pasado y los días posteriores, hasta el 11 de enero, cuando Uribe Noguera aceptó su responsabilidad en los delitos de feminicidio agravado y acceso carnal violento agravado, en concurso con secuestro simple agravado.

La funcionaria señaló que Uribe Noguera, quien durante la audiencia de imputación de cargos insistió en que estaba fuera de sí al cometer los hechos, lo hizo todo de forma voluntaria; “es decir, planeó y ejecutó los hechos consciente de sus actos”.

Indicó, así mismo, que inicialmente Uribe negó haber violado la niña, supuestamente por el estado de alicoramiento en el que se encontraba y los efectos de las drogas; sin embargo, esto fue desmentido por Medicina Legal, que halló en el cuerpo rastros biológicos de Uribe.

En medio de la lectura del documento, la juez hizo un llamado de atención a la Fiscalía y a la Secretaría de la Mujer del Distrito porque considera que las otras 15.000 víctimas de violencia sexual del año pasado no han tenido la misma atención desde la administración de la justicia.

