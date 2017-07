Quién dijo que la belleza esta solo en la talla cero?

Cuando te miras en el espejo, ¿te gusta lo que ves? La mayor parte de las respuestas a esta pregunta son negativas pues tendemos a ver más lo que no nos gusta de nuestro cuerpo que aquellas cosas que son bonitas de este. ¿Por qué? Te preguntarás. Existen factores sociales, culturales y personales que llevan a las personas a sentirse insatisfechas con su imagen corporal.

Si es cierto que los medios de comunicación a través de comerciales y películas nos han vendido la idea de que el cuerpo femenino para ser bonito debe ser ultra delgado y el cuerpo masculino debe ser ultra musculoso. Sin embargo, existen también factores personales como el perfeccionismo, la ansiedad social y la inseguridad que hacen que las personas sean más susceptibles a caer en comportamientos de alto riesgo alrededor de la comida y su cuerpo, sometiéndose tanto mujeres como hombres a cirugías plásticas y regímenes de dieta que a veces desencadenas enfermedades graves como diabetes, hipoglicemia y alteraciones en el colesterol.

¿Qué tan realista y qué tan sano es que todos seamos delgadísimos y súper musculosos? Muchas personas caen en estas dietas poco saludables y hasta peligrosas para bajar de peso o ganar musculatura, tomando suplementos y esteroides o dejando completamente de comer en el afán por ser parte de un modelo poco realista de belleza. Sin embargo, la talla cero no es para todo el mundo ni debe ser la única talla bonita. Es importante que nos alejemos de estas ideas poco saludables hacia una idea de belleza individualizada que está basada en buenos hábitos de alimentación.

¿Pero cómo lograrlo? Para realmente obtener resultados positivos y permanentes debemos empezar con aceptar donde estamos. Ser honestos sobre nuestros hábitos actuales de alimentación es el primer paso. Empieza por admitir si omites ciertas comidas y alimentos, no te ejercitas, comes porciones extremadamente grandes o pequeñas, tomas píldoras para adelgazar o suplementos para reemplazar comidas. Esto te dará un punto de partida para empezar a ver cuáles son los cambios que debes hacer para establecer hábitos más saludables.

Los hábitos saludables incluyen no solo tener horarios de comidas establecidos y respetarlos, comer balanceadamente y hacer ejercicio regularmente, incluye tener pensamientos positivos hacia ti mismo y valorar tu cuerpo, quererte como persona y buscar tu crecimiento personal sabiendo que todos tenemos cuerpos y sueños diferentes que nos hacen únicos y especiales. ¡La diversidad en la belleza aumenta las posibilidades de deleitarse y sentirte hermosa o guapo!