Protesta en Milagro por tala de árboles en avenida Los Chirijos

Un grupo de milagreños realizó anoche una protesta por algunas calles del cantón debido a la tala de árboles en la avenida Los Chirijos.

El reclamo trascendió luego de que por la mañana moradores del sector alertaron que cerca de una veintena de árboles, que estaban plantados en la vía, se encontraban tirados sobre el parterre central.

La molestia por ese hecho se viralizó en redes sociales y la Fundación La Iguana cuestionó la tala. “¿Cuál es la necesidad de talar todos los árboles de Ecuador? ¿Tendrán un plan de reforestación? Qué frustración #Milagro (sic)”, posteó con fotos de los árboles talados.

En redes sociales también circularon fotos de moradores rechazando, con carteles, el corte de los árboles.

A través de un comunicado, la alcaldesa Denisse Robles ofreció “disculpas públicas” y explicó la disposición que supuestamente había dado.

En ese sentido, dijo que la disposición que emitió a su equipo fue la reubicación de los árboles y la colocación de nuevas plantas ornamentales “que den uniformidad, diseño y estética” al parterre de esta arteria, con el fin de embellecerla.

La orden, según Robles, no habría sido acatada.

“Al igual que ustedes me siento indignada, no puede ser posible que estas personas (los trabajadores municipales encargados del retiro) en quienes confié, no tengan sentido común para saber que han realizado de la peor manera esta acción”, señaló Robles.

Adujo que ha tomado medidas administrativas con los funcionarios que estuvieron a cargo de cumplir la disposición que no fue acatada.

Prensa Informa