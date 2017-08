Presidente Lenín Moreno dice que ‘tomará decisiones’

“No me manifestaré, voy a tomar decisiones, sí”. Esa fue la primera reacción del presidente Lenín Moreno, un día después de que se divulgaran audios en los que se nombra al vicepresidente Jorge Glas dentro del caso de corrupción de la constructora Odebrecht.

En el Palacio de Carondelet, al inicio de una reunión con los prefectos agrupados en el Consejo de Gobiernos Provinciales del Ecuador (Congope), pidió perdón por ser ‘vanidoso’, pues quiere que su “gobierno sea el más honesto de la historia”.

Sin mencionar a Glas, comentó que le han preguntado por qué no defiende a un integrante de su equipo de trabajo que está siendo objeto de “severas acusaciones”.

“¡No me voy a manifestar, voy a tomar decisiones, sí. Pero no me voy a manifestar! Tengo una opinión personal, claro que la tengo, pero un mandatario debe ser honesto en dejar que cada función ejerza su tarea de forma responsable y de forma independiente”, dijo. “En esta nueva revolución, el mandatario no envía dictámenes”.

Militantes de Alianza PAIS y ahora ministros de Estado como Paola Pabón, Alexandra Ocles, María Fernanda Espinosa, Patricio Rivera y María Alejandra Vicuña; prefectos como Gustavo Baroja, y el presidente de la Asamblea, José Serrano, lo escuchaban con extrañeza.

Sin nombrar al expresidente Rafael Correa pidió que le entreguen el ideario del grupo donde diga que decir la verdad es traicionar a principios.

Correa había cuestionado a Moreno horas antes, en Twitter, por supuestamente “repartirse la Patria”.

Hubo tensión en Carondelet tras la declaración de Moreno, que tuvo respuesta de Glas mediante una carta pública en la que abiertamente marca distancia con sus políticas y le advierte que no permitirá que se afecte lo logrado en la llamada Revolución Ciudadana.

Entre risas, el consejero presidencial Ricardo Patiño se negó a dar declaraciones, pues dijo que la situación en el movimiento Alianza PAIS (AP) y el Gobierno era ‘complicada’.

Vicuña aseguró que el Gobierno respaldaba a Glas y, además, “hasta ahora no hay una sola prueba en firme” de que haya recibido coimas de Odebrecht.

A las 17:00, Moreno se reunió con el consejo directivo de la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME), donde reiteró su pedido de denunciar los actos de corrupción. No se pronunció sobre el caso Odebrecht, ni sobre la carta de Glas.

Pasadas las 21:00, a través de las redes sociales de AP y por pedido ‘expreso’ de Moreno, se difundió un mensaje a la militancia, a la que pidió “cerrar filas por la unidad del país”.

“La recuperación de un amplio apoyo social a la revolución no implica claudicación ni entreguismo, peor reparto del poder político a la manera de la vieja partidocracia, continuaremos gobernando en función de los principios de nuestro movimiento”, exaltó en un video grabado desde su despacho de casi tres minutos de duración. (I)

Tensiones en Carondelet

1968

“El vicepresidente de la República es un conspirador a sueldo”, dice el entonces presidente José María Velasco Ibarra en referencia al segundo mandatario Jorge Zavala. Eran tiempos cuando se votaba al presidente y vicepresidente por separado.

1987

León Febres-Cordero y su vicepresidente Blasco Peñaherrera tuvieron una pugna porque el segundo mandatario cuestionó los contratos para la construcción de la Perimetral en Guayaquil, por ser muy costosos, según dijo.

1997

La vicepresidenta Rosalía Arteaga denuncia ser “víctima de retaliaciones” del gobierno del presidente interino Fabián Alarcón y acusa al Congreso de “violar la Constitución” por no haber asumido la Presidencia tras la destitución de Abdalá Bucaram.

1999

El vicepresidente Gustavo Noboa dice que meses antes de la salida de Mahuad ya no recibía información sobre las políticas económicas que se tomaban. Noboa sucedería a Mahuad tras la caída de este último, en enero de 2000.

2005, enero

El vicepresidente Alfredo Palacio afirma que “la democracia en Ecuador está cuestionada” y vuelve a pedir al presidente Lucio Gutiérrez que “cambie su línea de Gobierno para combatir el hambre, el desempleo y la emigración”, según dijo.

