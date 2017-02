Popularidad no bastó ahora para conseguir un puesto en Asamblea

En 1998, el desaparecido partido Democracia Popular abrió la puerta de la Legislatura a personajes de la farándula y al deporte, como Polo Baquerizo y Rolando Vera.

Desde entonces, cantantes, exreinas de belleza, presentadores de televisión, deportistas, y actores ganaron espacio en el pleno del legislativo. Estas elecciones parecen la excepción.

Sofía Caiche, Nathalie Carvajal, Edder Calderón, Jorge Heredia, Dina Muñoz e Isis Zurita por el Partido Adelante Ecuatoriano Adelante (AEA); María de Lourdes Valdivieso y Álex Cevallos por Centro Democrático; Ernesto Tiko Tiko Huertas por el Partido Socialista Ecuatoriano; Luis Gómez por Alianza PAIS, son algunos de los que no logran una curul por la provincia del Guayas, donde el Consejo Nacional Electoral (CNE) finalizó el proceso de escrutinio.

Varios personajes de farándula aceptan que ser conocidos no fue suficiente y admiten que perdieron en los comicios del pasado 19 de febrero.

Jorge Heredia, exconductor de televisión y que logró 30.316 votos en la circunscripción 4, cree que el no haber tenido un presidenciable en su lista afectó su candidatura. Sin embargo, él y su compañera de lista, Sofía Caiche, están contentos por sus votaciones individuales.

Con eso concuerda María de Lourdes Valdivieso, expresentadora de televisión y candidata por el distrito 1 de Centro Democrático. “Hicimos un muy buen trabajo, ya que competimos contra una maquinaria publicitaria muy grande como es el Estado y contra partidos con más de 20 años de historia y candidatos presidenciales propios. Tuve una muy buena votación personal, pero lamentablemente la plancha no me favoreció”, señala.

Para el consultor político Antonio Tramontana, estos resultados reflejan que el electorado ecuatoriano ha evolucionado. “Sí hay una madurez sobre todo en estos momentos que se está viviendo la furia del chiro, no hay dinero en los bolsillos, no hay liquidez, no hay empleo, por eso el pueblo piensa y elige las opciones más serias y como (por Adelante Ecuatoriano Adelante) Álvaro Noboa no se postuló no se produjo el efecto locomotora: la locomotora no arrastró a los vagones”.

Ernesto Huertas, Tiko Tiko, acepta su derrota en su primera incursión en política. “El pueblo decidió y lo respeto, durante 43 años de carrera he ayudado a las personas y lo seguiré haciendo sin buscar ningún rédito”, expresa.

Wendy Vera, cantante y productora musical, fue de los pocos personajes que lograría un puesto en la próxima Asamblea. Piensa que se ha creado un estigma contra las personas que trabajan en televisión o deportistas: “A veces creo que discriminamos mucho a alguien porque trabajó en pantalla y esto no debería ser así, no podemos juzgar a un pez por no tener la agilidad de subir a un árbol, dice Einstein, cada persona dentro de su ámbito tiene su nivel de inteligencia o criterio, yo tengo el mío, yo soy músico y compositora a mucho orgullo”.

Ella indica que llevará dos proyectos a la Asamblea, uno destinado a los emprendedores “que comprende una reforma a la Ley de Contratación Pública para facilitar el acceso a los pequeños emprendedores y lo segundo es una reforma a la ley para que el proceso de adopción no dure más de nueve meses”, argumenta.

Mayra Montaño, conocida como “La Bombón”, también tuvo votación que le daría un escaño, y lo atribuye a su trayectoria y porque sabe las necesidades del ciudadano: “Yo soy una mujer humilde, el hambre no me da miedo porque he vivido con ella, con la pobreza, hemos comido en la misma mesa y nunca temblé y en la Asamblea lucharemos para que esto sea erradicado porque todos tenemos derecho a llevar el pan con dignidad. Además, lucharé para que nuestros jóvenes no consuman drogas”.

En la elección de Vera y Montaño, Tramontana ratifica su teoría de la locomotora: “Eso evidencia mi ejemplo, el partido con candidato presidencial tiende a arrastrar a sus asambleístas y más si son partidos conocidos consolidados”.

