Perrone “El partido ante D. Cuenca va a ser muy disputado”

El Director Técnico de River Ecuador, Gabriel Perrone, dio a conocer cómo se viene preparando el plantel de cara al partido de este viernes 28 de abril, a partir de las 20h00 ante Deportivo Cuenca, en el Estadio Alejandro Serrano Aguilar, por la fecha 11 del Campeonato Nacional.

Al ser consultado sobre la condición de algunos de sus jugadores respondió “Cristian Cruz está en condiciones de jugar, ya cumplió su fecha; Rivas lo hizo muy bien, vamos a ver con cuál de los dos vamos a jugar el fin de semana y Frascareli hoy lo vi por afuera trabajar muy bien, creo que ya está bastante mejor de lo que estaba, pero la idea nuestra es no arriesgarlos no cometer errores para que no vuelva a sufrir”.

Sobre el cotejo de este viernes el estratega expresó que será un partido muy disputado tomando en consideración que el rival jugará en condición de local.

“Va a ser distinto porque van a estar en su estadio, con su clima a favor, seguramente ellos van a salir a buscar el partido, la forma no se seguramente van a presionar en algún lugar de la cancha, nosotros tenemos que estar preparados para todo eso, el partido seguramente va a ser muy disputado”.