Paz “Les dije a los jugadores se comieron un técnico”

El dirigente de Liga de Quito, Esteban Paz, dio a conocer detalles de la conversación que mantuvo con los jugadores luego de la salida del ex Director Técnico, Gustavo Munúa, debido a los bajos resultados del plantel en el Campeonato Nacional.

“Tuve una conversación fuerte con los jugadores, sin duda también tienen que hacerse responsables sobre la situación, ellos son los que juegan, ellos son los que tiene que absorber la táctica, los objetivos que nos trazamos desde un inicio y parece que en algunos casos no están absorbiendo eso y no se dan cuenta en el equipo en el que están”, expresó Paz.

Además manifestó “Hoy les dije claramente se comieron un técnico, así de simple, se comieron al técnico y que no vuelva a suceder y se comieron al técnico no porque se echaron para atrás o porque quisieron que se vaya simplemente por sus flojas actuaciones, por su falta de esmero por sacar una situación negativa para delante, esto nos tiene a todos contra la pared, a todos desprestigiados, mi nombre, el nombre de mi padre, de Liga”.

‌Sobre la salida del ex estratega, Gustavo Munúa, Paz comentó “Hay un cambio drástico, cambio de cuerpo técnico, cuando lo que esperábamos es tener un proceso… (Munúa no era un mal técnico, es muy buen técnico, simplemente las circunstancias se dan para un pésimo rendimiento, unos números negativos y la gente se queda en la óptica como un mal técnico pero esa no es la realidad”.