Pablo Repetto “Vamos a enfrentar a un Emelec herido”

El Director Técnico de Liga de Quito, Pablo Repetto, se refirió al partido de este domingo frente a Emelec, valido por la fecha sexta del Campeonato Nacional.

Repetto resaltó que “Son dos equipos con historia, dos equipos grandes del país, nosotros enfrentamos a Emelec con la particularidad que los dos últimos resultados no han sido positivos y eso lo hace más complicado porque vamos a enfrentar a un Emelec herido, asi que preparándonos para un partido duro, importante; para nosotros un resultado positivo seria muy bueno en todos los aspectos no, no solo en la tabla, sino en lo anímico”.

El estratega afirmó conocer a su rival “Es un equipo que mantiene la idea de juego y no ha tenido muchos cambios en la conformación de su plantel y a partir de allí veremos como contrarrestar”.