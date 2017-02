ONG´s felicitan a Ecuador por triunfo del Sí en consulta popular

Varias organizaciones de la sociedad civil a nivel mundial, felicitaron al Ecuador por la victoria del SÍ en la Consulta Popular, impulsada por el Gobierno Nacional, la cual establece la prohibición a dignidades de elección popular y servidores públicos, de tener bienes o capitales, de cualquier naturaleza, en paraísos fiscales, informó la Cancillería ecuatoriana.

Para Rosa María Cañete de la ONG internacional OXFAM “la consulta popular en Ecuador sobre los paraísos fiscales es un avance para Latinoamérica y el mundo.

De su parte, Luis Moreno, coordinador de la Red de Justicia Fiscal América Latina y El Caribe, precisó que “el Ecuador ha demostrado al mundo que la lucha contra las guaridas fiscales no es una utopía. La consulta popular ecuatoriana para que ningún funcionario público tenga y esconda sus cuentas en estos centros de opacidad financiera mundial es una primera gran victoria que debe servir como ejemplo al mundo de lo que la voluntad política y el pueblo pueden impulsar conjuntamente.”

Mientras que el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) de Guatemala manifestó “que el ICEFI felicita a Ecuador, por haber aprobado en referéndum la prohibición para que funcionarios o empleados públicos del país, puedan tener bienes o capitales de cualquier naturaleza, en paraísos fiscales. Este es un paso trascendental en favor de eliminar la evasión, a través, de guaridas fiscales, fortalecer el principio de capacidad de pago, y luchar contra la desigualdad.”

Aunque no se ha escrutado el 100% de votos, se mantiene una tendencia con escasas probabilidades de variar, con el 93,24% de las actas escrutadas el Si obtuvo el 54,98% de votos frente a un 45,2% del No, pese a que aún no se ha escrutado el porcentaje total de las actas, la tendencia no variará.