Nueve organizaciones políticas firmaron compromiso de defensa territorial de Guayas

Las banderas políticas, fueron hechas a un lado este 26 de enero de 2017 por los principales candidatos a asambleístas de nueve organizaciones partidistas al sumarse y firmar un acuerdo de compromiso para la defensa de los intereses territoriales de la provincia del Guayas en la próxima Asamblea, donde piden al Presidente de la República a revisar minuciosamente las resoluciones del Comité Nacional de Límites Internos (Conali), para que no se afecte el territorio guayasense.

La convocatoria fue realizada por el prefecto Jimmy Jairala tras recibir recientemente los informes del Conali que advierten la posible reducción de 247 km más de territorio a la jurisdicción guayasense, en cuatro de los cinco litigios pendientes con provincias como Azuay, Cañar, Bolívar y Manabí.

Los candidatos de los movimientos políticos Salud y Trabajo, Creo-Suma, Centro Democrático-Izquierda Democrática, Avanza, Compromiso Social, Unidad Popular y Adelante Ecuatoriano Adelante fueron los que asistieron al llamado.

Jairala, aseguró que su llamado no tiene matiz político porque la provincia del Guayas no está de candidata a nada, sino que más bien se trata de una acción que como autoridad provincial le corresponde hacerlo.

Además cuestionó el criterio de ciertos asambleístas en funciones electos por la provincia del Guayas que dicen que no es competencia de ellos defender los límites de la provincia. “No coincido con eso, porque esta es una obligación que puede que no esté escrita en la Ley, pero sí es una obligación cívica y moral porque los eligió Guayas, no Chimborazo ni Manabí”, indicó.

Jairala recordó que obras no han faltado en los sectores en disputa. Anunció que la Prefectura del Guayas está por inaugurar una carretera en Matilde Esther, que tiene una inversión de USD 800 mil y que el 95% de la obra que existe es de Guayas, tanto de la anterior administración municipal de Bucay como de la de este Gobierno Provincial. Igual ocurre en Abdón Calderón señaló.