Novia de Cristiano Ronaldo confirma que serán padres

La pareja formada por el futbolista Cristiano Ronaldo y la modelo Georgina Rodríguezesperan a su primer hijo. Tras los rumores que circularon en la prensa rosa europea, la española confirmó la noticia a revista ¡Hola!, donde además posó para la portada.

“Soy muy familiar, me encantan los niños, la naturaleza y los animales. Tengo una gata que ya tiene trece años y que es mi gran compañera”, dijo al medio, que adelantó parte de la entrevista en su versión web. “Me gusta rodearme de aquellos que me inspiran a ser mejor persona cada día y que me aporten buena energía”, agregó la joven de 23 años, quien además ha dedicado su vida al ballet. “Mi formación en la danza clásica me ha aportado valores como el amor al arte, el compañerismo, la disciplina y la importancia de llevar una vida sana”, contó la novia del deportista, con quien inició su relación a fines de 2016.

Tras salir varios meses, la confirmación de su noviazgo se dio en enero de este año, cuando llegaron juntos a la entrega de premios FIFA a los mejores futbolistas. En mayo, el portugués subió la primera imagen junto a la española en su cuenta de Instagram (foto principal): una escena que pronto generó sospechas de un posible embarazo.

Este será el cuarto hijo(a) del futbolista de 32 años después de Cristiano Jr, de 7 años, y de los mellizos Eva y Mateo, que nacieron en junio pasado por vientre de alquiler, y a quienes conoció tras su participación en la Copa Confederaciones.