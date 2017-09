Noboa “Los culpables somos todos desde el Presidente hasta el utilero”

El seleccionado ecuatoriano, Christian Noboa, comentó con respecto a la posibilidad que Gustavo Quinteros no continúe al frente de la Tri, además hizo una autocritica sobre el rendimiento del plantel tras la derrota ante Perú.

“Yo no soy quien para decir que esté o no un entrenador, si el profesor me necesita yo estoy aquí para defender a mi país.. Creo que esa decisión la tiene el presidente, si ve que no está rindiendo él tomará la decisión con la Comisión de Selecciones”, expresó.

Noboa lamentó “No haber poder darle una alegria al país, triste de no haber podido cumplido con el objetivo, de por lo menos sacar tres puntos que era lo mínimo que debíamos haber sacado y que matemáticamente aun podemos, pero creo de lo que antes nadie creía, o creía que pueden darse los resultados no creo que ahora crea nadie”.

Además expresó “Esto es duro, hay que ponerle la cara a las críticas, hemos fallado, no estamos bien, si hay que buscar culpables yo no soy la persona para apuntar con el dedo a uno o a otros, los culpables somos todos, empezando desde el presidente, hasta el último utilero”.

En referencia a las declaraciones del DT. Gustavo Quinteros, quien se atribuyó toda la responsabilidad de la situación de la Tri, Noboa comentó “Por supuesto que es todo el grupo, no podemos decir que solo el Profe Quinteros es el culpable, somos todos”.

Al ser consultado sobre la posibilidad que el combinado nacional logre un cupo al Mundial de Rusia 2018, Noboa respondió “Se que todo el Ecuador debe estar muy enojado por dentro, decepcionado, no crean que yo no, soy el primero, se que está complicado darle la vuelta a esto, matemáticamente tenemos posibilidades, es muy complicado, pero la esperanza es lo último que se pierde, quedan dos partidos, cualquier cosa puede pasar”.