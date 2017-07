Neme “Esta directiva presentará una lista para terciar en las elecciones de Emelec”

El Presidente del Club Sport Emelec, Nassib Neme, se refirió al triunfo de su equipo en el arranque de la segunda etapa del Campeonato Nacional, el respaldo al Director Técnico y el proceso electoral para la renovación de la directiva.

Con respecto a la victoria alcanzada este domingo ante El Nacional 2 -1, manifestó “ Es un Partido importante para nosotros por el arranque con pie derecho en la segunda etapa, creo que esos tres puntos eran importantísimos ganarlos, el rival fue difícil como lo ha sido los últimos años, en que nos ha costado mucho superarlo en Guayaquil”

Neme además expresó su respaldo al trabajo que efectúa el DT, Alfredo Arias, quien ha sido cuestionado por la hinchada por el rendimiento del bombillo en la primera etapa.

“Nosotros no podemos entrar en el análisis de los cuestionamientos, solo podemos ratificar que el trabajo de Alfredo Arias lo conocemos bien y estamos convencidos de lo que hace, en ocasiones los resultados tardan en darse, Emelec ha estado por pasajes el año pasado y teniendo partidos brillantes y en ocasiones no tanto, los resultados en definitiva son los que ha generado esta suerte de cuestionamientos, pero el entrenador y su cuerpo técnico saben perfectamente bien que nosotros respaldamos su trabajo”, sostuvo.

Sobre el proceso eleccionario que este año tendrá que vivir el club eléctrico, el dirigente indicó “Eso seguramente en los próximos días los responsables de este evento eleccionario van a informar novedades y prefiero que sean ellos puesto que la etapa final del Estadio (Capwell) está muy próximo, en consecuencia, atendiendo a lo que decidió la asamblea de socios vamos a entrar a esta lid electoral”.

Sobre la posibilidad que sea o no candidato respondió “Yo prefiero que en los próximos ustedes estén atentos a lo que vamos a informar oficialmente y no quiero hacerlo de manera informal, pero esta directiva va a presentar una lista y vamos a terciar en las elecciones del club…Yo no he dicho que no la voy a encabezar, es por respeto a todos que no puedo de manera informal decir lo que vamos a hacer”.