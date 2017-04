Nebot lamenta que Lasso no haya podido probar supuesto fraude electoral

Tras diversos cuestionamientos por la ausencia del líder del PSC – Madera de Guerrero y alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, en las marchas de ecuatorianos que cuestionaban la legitimidad de la segunda vuelta en la elección presidencial, el funcionario negó públicamente este miércoles nuevamente que él alguna vez haya tenido un pacto con el gobierno.

Mediante una emisión en Facebook Live recordó que “los ecuatorianos vivimos un momento crucial, y para superarlo no necesitamos más desinformación, ni mentiras, ni confusión, sino todo lo contrario. Ahora que está retornando la serenidad -no la conformidad, eso jamás- considero necesaria esta intervención para aclarar ciertas inquietudes que se han planteado, no la inmensa mayoría que me conoce muy bien, pero sí a algunos de ustedes”.

Explicó su negativa a convocar una marcha por la denuncia de fraude. “Denunciar un fraude electoral es un asunto sumamente serio y grave. Por eso es obligación del denunciante probarlo”.

Prensa Informa