Nebot convoca a una marcha este 8 de marzo para defender la democracia

Para este miércoles 8 de marzo, a las 15:00, en el bulevar 9 de Octubre, el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, convocó a una marcha “cívica” en Guayaquil, con el objetivo se defender la democracia, el anuncio se da luego de una reunión a la que asistieron simpatizantes socialcristianos, así como representantes de la Cámara de Comercio.

El Alcalde, mencionó que si el presidente del CNE, Juan Pablo Pozo, no ha afirmado si habrá o no segunda vuelta, pero que de todas formas estará junto con los guayaquileños para que no se cristalice un eventual fraude.

Luego, el Burgomaestre Nebot se trasladó hasta los exteriores de la delegación electoral del Guayas, ante la gente allí apostada, el líder del PSC dijo que “he venido a decirles que la lucha por la democracia y el respeto a la voluntad popular no admite diferencias políticas”, por lo que les ratificó que se realizará una marcha “para evitar el fraude”.

También recalcó que “hay que defender el resultado electoral que exige una segunda vuelta”.

“Este pueblo no se va a dejar atropellar, habrá segunda vuelta por sobre toda circunstancia”, finalizó en su breve intervención, después de la cual se retiró.