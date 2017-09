Nassib Neme “No llegar a un mundial es un golpe a nuestro fútbol pero tampoco es el fin”

El Presidente del Club Sport Emelec, Nassib Neme se refirió al momento que atraviesa la Selección Ecuatoriana de Fútbol en las eliminatorias rumbo a Rusia 2018.

“Es lamentable porque llegar a un mundial sugiere una cantidad de beneficios deportivos, económicos, de prestigio de gloria, no solamente para la selección sino para jugadores y clubes y no lograrlo evidentemente es un golpe para nuestro fútbol pero tampoco es el fin, no íbamos antes a los mundiales, nos acostumbramos a ir, hay selecciones que no han estado acudiendo y hoy están a las puertas de acudir, asi que el fútbol es así”, manifestó el directivo.

Además sostuvo “Creo que otros nos superaron y por eso tienen mayores posibilidades que nuestra selección para acceder a un mundial.

En otro tema, Neme prefirió no comentar sobre la decisión de la Federación Ecuatoriana de Fútbol de cesar del cargo a Gustavo Quinteros.

“No me toca opinar sobre eso, debo ser respetuoso, la FEF es una entidad con decisiones propias, no hago esa clase de análisis”, concluyó el dirigente del plantel eléctrico.