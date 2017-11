Moreno: ‘No podemos permitir dictaduras disfrazadas de democracia’

Agregó que hay que ser generosos y dejar de lado intereses personales para pasar la posta a las nuevas generaciones. Y criticó a quienes se oponen a la consulta sobre temas como el combate a la corrupción, el papel del Consejo de Participación Ciudadana y la defensa de la naturaleza. “¿Cómo puede ser posible que alguien se oponga a que se haga una consulta popular. Vote Sí o No, pero no se oponga”. Entonces, agradeció el respaldo de los alcaldes y dijo que comparten el sueño de tener un Ecuador mejor, positivo, solidario, productivo y equitativo, que debe lograrse con unidad, diálogo, intercambio de opiniones e inclusive críticas. “Para los políticos, la crítica no es sino el asesoramiento gratuito”, repitió una vez más.

Cifras

6 meses tiene Moreno en el poder.

7 preguntas tiene la consulta promovida por el Gobierno.