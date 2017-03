Ministerio de Ambiente pide notificar aparición de serpientes para ir a rescatarlas

Con las lluvias que han motivado la aparición de serpientes en viviendas y carreteras, el Ministerio del Ambiente pidió a la ciudadanía reportar la novedad para que especialistas de Patrimonio Natural acudan al sitio y guíen al ciudadano sobre cómo debe actuar.

El Ministerio explica que en lo que va del año contabilizan 98 rescates de animales en toda la Zona 5 (Guayas, Los Ríos, Santa Elena y Bolívar), de los cuales 4 fueron de boas (culebras) encontradas en casas.

Pero la mayoría de personas que detectan serpientes no denuncian. “Justamente el problema es que no reportan, porque lo primero que hace la mayoría es matarlos”, indica el Ministerio, que aconseja a las personas no tomar fotos de los animales o acercarse.

La entidad indicó que los ciudadanos pueden llamar al 372-9066 ext. 10902, para reportar novedades. Ahí dos biólogos de Patrimonio Natural podrán “ayudarlos o dirigirlos para saber cómo actuar, dependiendo del caso”. Cada denuncia debe registrar el sitio exacto, para acudir al rescate inmediatamente, añade.

Además solicita a los conductores manejar con precaución para evitar arrollar a las serpientes, como ha sucedido este mes en la vía a la costa. El Ministerio plantea la instalación de más señalética de “fauna en tránsito”.

Prensa Informa