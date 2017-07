Migrantes lamentan renuncia de director de Extranjería: “Se confirma que en este gobierno no tendremos nueva ley migratoria”

El Movimiento de Acción Migrante hizo pública una carta dirigida al saliente director del departamento de Extranjería, Rodrigo Sandoval, quien renunció esta semana argumentando diferencias con el Gobierno.

En la misiva, los migrantes lamentan esta decisión, que “para nosotros una pésima señal y la confirmación de que en este gobierno no tendremos una nueva y buena ley migratoria para Chile”.

Partimos por lamentar la decisión que recientemente tomaste, pero la entendemos y vemos que detrás de ella has tenido potentes razones. Tú salida es para nosotros una pésima señal y la confirmación de que en este gobierno no tendremos una nueva y buena ley migratoria para Chile, a pesar de que fue un compromiso y que trabajamos con otras instituciones hermanas de manera tan ardua para generar una propuesta que hoy duerme en el escritorio del Ministro del Interior. A esto se suma que no sabemos que queda de nuestros aportes luego de tantas modificaciones”.