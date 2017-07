“Mi nieta me dijo ‘sorpresa’ y salió la voz de Leopoldo diciéndome ‘hola papá, estoy en casa'”

“No me la esperaba (la noticia). Sonó el teléfono en la madrugada y era Lilian, me dice con mucha sorpresa que me va a comunicar con mi nieta Manuela quien me va a dar una noticia. Me imaginé cosas difíciles. Manuela me dice ‘sorpresa, sorpresa’ y salió la voz de mi hijo Leopoldo y me dijo ‘Hola papá, estoy aquí en la casa, Dios te bendiga’ y empezó a explicarme”, contó Leopoldo López Gil.

El padre del líder opositor venezolano confirmó que fue llevado de la cárcel de Ramo Verde a su residencia y que le dieron el beneficio de casa por cárcel, “mientras se hacen algunos exámenes médicos y se conforma la opinión médica sobre su estado de salud”

Por otro lado, manifestó a EFE que la liberación de su hijo “es un cambio de rumbo que significa mucho para todo el país”.

Explicó que el director del Servicio de Inteligencia Militar del país se personó de madrugada en la cárcel y en ese mismo momento se le trasladó a su domicilio.

“Le pusieron un brazalete electrónico, pero fuera de eso no sabemos otra limitación”, desveló.

El padre del opositor venezolano declaró que en la familia se encuentran “muy felices” y que tenía planes en Europa, pero que está “haciendo las maletas” para desplazarse a Venezuela en las próximas horas

Asimismo, antes de partir realizará una rueda de prensa en España para trasladar las noticias que dispone sobre el estado de su hijo.

En este sentido, recordó al resto de presos políticos en Venezuela y a los muertos en las manifestaciones, unas pérdidas a las que “lamentablemente” no “se les va a poder devolver la vida”.

EFE