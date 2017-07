Mejía “Espero afianzarme en el oce titular”

El jugador del Club Sport Emelec, Marlón Mejía, espera comenzar con el pie derecho la segunda etapa del Campeonato Nacional y tener más minutos en la cancha para aportar al equipo en los partidos que le toque jugar.“Gracias a Dios el profe me está dando la oportunidad, que es la oportunidad que todos buscamos acá, yo creo que ese es el resultado del trabajo que he venido haciendo en las divisiones menores y acá en primera, esta es la oportunidad que yo quería y la estoy aprovechando al máximo “, expresó.

Sobre el resultado de la primera etapa, Mejia comentó “Esta vez nos tocó un mal momento pero los muchachos y yo estamos conscientes que podemos dar la vuelta en estos 6 meses que nos falta y seguir para adelante”.

Además, dijo “Tratamos que no nos marquen el gol ante todo, hasta el último minuto mantener el orden y hablar con Pinillo o con los compañeros que nos toquen, nosotros debemos mantener el cero en el arco y los muchachos arriba tratar de buscar el gol”.

El joven futbolista detalló sus aspiraciones para la segunda etapa “Afianzarme en el once titular y llegar al primer puesto y obtener la final que todo queremos en esta segunda etapa que va a ser muy difícil.. El profe me está dando la confianza, me dice que mantenga los pies sobre la tierra, que van a venir partidos malos, partidos buenos”.