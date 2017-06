Matias Oyola piensa en una hipotética final

El capitán de Barcelona SC, Matías Oyola, dialogó con los medios acerca del presente del equipo y la doble jornada fuerte que se les avecina, Domingo ante Delfín y próximo miércoles ante el rival de siempre, el Cs Emelec.

Las posibilidades de ganar la etapa: “Ahora en una hipotética final, ya lo hemos vivido el año pasado y algunos en el 2012, esperamos volver a repetirlo por nosotros y por la gente que nos apoya”

Llevan ‘su maleta’ llena de ilusiones para estos próximos partidos: “Si, por supuesto siempre, desde que iniciamos la pretemporada nadie se planteó en la cabeza relajarse, es muy meritorio llegar hasta acá con opciones de ganar la etapa, tenemos muy claro que hay que ganar todo”

Cual es su otra perspectiva profesional en el país luego de abandonar el fútbol: “Aún no he pensado en algo, uno no puedo leer el futuro, hace un tiempito la institución está muy bien, disfrutamos lo bien que la estamos pasando, la idea de todos es de mantener esto”

Que destacar del rival de siempre, el CS Emelec: “La verdad que están haciendo un semestre espectacular, muy meritorio el hecho de ser el equipo menos vencido, no solamente defensivamente te hacen daño, sino también ofensivo, será un lindo partido porque nosotros acá siempre salimos a ganar”

FUENTE: Suite360