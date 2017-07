Más allanamientos en uno de los procesos por Odebrecht

El exgerente de Transporte de Petroecuador, Ramiro C., y el contratista Diego C., ambos detenidos el 30 de junio pasado por lavado de activos dentro del caso Odebrecht, son los llamados por la Fiscalía para ser vinculados al proceso por asociación ilícita, en el que se investiga a seis personas, entre ellas Ricardo Rivera, tío del vicepresidente Jorge Glas.

Desde el 1 de julio, Ramiro C. y Diego C. mantienen una instrucción fiscal de 90 días.

De Ramiro C. se dijo en la audiencia de formulación de cargos que él fue quien en el 2013 firmó el contrato con Odebrecht para la construcción del Poliducto Pascuales-Cuenca. A Diego C. se lo involucró por aparecer como accionista de 22 empresas off shore.

El 3 de agosto próximo se hará la audiencia de vinculación.

En el proceso por asociación ilícita se realizó, el jueves último, la operación de allanamiento Brasilia IV en tres inmuebles ubicados en Atacames, Esmeraldas y Quito. El objetivo era recabar información de la empresa Vladmau Construcciones S.A., que tendría relación con Ramiro C.

En el inmueble de Quito, pese a que estaba registrado como matriz de Vladmau, no se encontraron oficinas como tal,

En el de Atacames se habría observado a un guardia de Vladmau incinerando documentos, algunos de los cuales fueron rescatados.

Prensa Informa