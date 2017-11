Marlon Mejía “Tenemos tres finales aún y hay que seguir trabajando”

El Defensa del Club Sport Emelec, Marlon Mejía, comentó con respecto al momento que vive dentro del plantel y el próximo partido que enfrentarán, este domingo, ante Liga de Quito, valido por la fecha 20 de la segunda etapa del Campeonato Nacional.

“Gracias a Dios en los partidos se me están dando las cosas, he valorado los minutos que el profesor me da, cuando el requiere de mi trato de hacerlo de lo mejor.. Los minutos en que estado le he demostrado al profe que puedo estar en el equipo titular” expresó Mejía al ser consultado sobre su rendimiento en el plantel eléctrico.

Sobre los partidos a jugar dijo “Estamos tranquilos, no hemos ganado absolutamente nada, tenemos tres finales aún y hay que seguir trabajando”.

En cuanto a su próximo rival, Mejía indicó “Desde ya los trabajos que vamos a hacer es pensando en Liga de Quito que es un rival difícil y esperemos que este domingo podamos estar consolidados en la final… Esta difícil, hay varios equipos que quieren llegar a la final, algunos peleando el decenso, otros Copa, pero nuestra prioridad es llegar a la final y ganarla”.