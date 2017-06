Marcos Mondaini “No estamos como quisiéramos estar”

Marcos Mondaini, volante y en algunas ocasiones capitán del CS Emelec, dio su autocrítica acerca del momento que atraviesa el equipo y como se ve posicionado para pelear la etapa.

Emelec fuera de la pelea por la etaoa y análisis del compromiso frente a Macará: “Todavía matemáticamente tenemos chance, el margen de error era 0, pero bueno, estamos en un equipo muy grande como para entregarnos ahora, somos conscientes de que las posibilidades son pocas, pero seguiremos peleando”

Cual es el momento futbolístico del equipo: “No estamos como quisiéramos estar, tenemos que seguir trabajando para recuperar la memoria y agarrar un ritmo que nos encamines de nuevo a ganar partidos”

Porque el bajón futbolístico en los últimos partidos de Emelec: “Los resultados están directamente relacionados con nuestro funcionamiento, está en evidencia que no hemos tenido nuestros mejores partidos”

Considera que la falta de experiencia en algunos jugadores les ha pasado factura: “No, no creo que sea eso, hay muy buenos jugadores y no se trata de jóvenes o experimentados, se trata de jugar bien o mal, lamentable últimamente no nos han salido las cosas”

El grupo está convencido en la idea que inyecta Alfredo Arias: “La culpa acá tenemos gran parte nosotros, cuando nos va bien también somos todos y en eso incluyo a los jugadores y el cuerpo técnico”

La seguidilla de partidos influye en estos resultados: “Es verdad que también hemos tenido un semestre cargado de partidos, se nos juntaron varios viajes pero esto no es excusa, no pasamos por nuestro mejor momento, hay que tratar en enfocarnos en trabajar”