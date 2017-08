Madeline Pinargote: ‘Existen pruebas documentadas de las presiones (políticas del anterior régimen)’

Madeline Pinargote, exjueza provincial del Guayas

Es parte de un grupo de más de cuarenta exmagistrados que afirman que fueron destituidos por presiones políticas del anterior régimen. Ella, en 2014, declaró la nulidad del proceso por lavado de activos conocido como Fondos Global. Tres jueces de la Sala Penal ratificaron su fallo, pero ella fue la única destituida.

¿A qué se debió su destitución y posterior llamado a juicio?

Por el auto de nulidad que declaré porque a mi criterio, se violentó el debido proceso en el caso de los Fondos Global… no se cumplió lo que decía la ley. Luego la Fiscalía presenta un recurso de apelación, se va a la Sala, en la que confirman mi auto… Luego de un tiempo inician una investigación por ese auto que hice, pero me sacan otra providencia que la dicté después de 6 u 8 meses y es por esa por la que me destituyen… me violentaron el debido proceso. Actualmente, nadie resuelve mi situación jurídica, soy tratada como un delincuente, me prohibieron la salida del país.

Usted dice que recibió presiones para que cambie su decisión, ¿quién la presionó?

En la audiencia preparatoria de juicio del caso Fondos Global estuvo el exfiscal General del Estado (Galo Chiriboga), lo que no es normal… Luego cuando se acabó la audiencia, Chiriboga le hizo un comentario a mi secretaria y le dijo ‘ya verás lo que voy a hacer con esta jueza’. Después subí a mi despacho y llegaron dos personas a nombre de Gustavo Jalkh exigiendo que les entregue el expediente del caso, pero me negué… eso es intromisión en la justicia.

¿Usted habla sobre una supuesta red de tráfico de influencias en el CJ, tiene pruebas de aquello?

Tenemos correos electrónicos, testimonios de jueces que fueron destituidos y audios como pruebas documentadas… llamaban por teléfono a los jueces para presionarlos, para ordenar que se despachen expedientes. Los pedidos los hacían intermediarios o mandos medios, nunca de forma directa los grandes funcionarios… pero necesitamos que nos den las garantías necesarias… Todas nuestras denuncias están documentadas, estamos luchando por tener una justicia independiente.

¿Gustavo Jalkh sabía de las intromisiones?

Si no sabía, lo permitió porque a nombre de Gustavo Jalkh entraban a mi despacho. Ellos se manejan con el miedo, con la amenaza y en realidad estamos peleando contra una gran organización. Tengo temor porque me han hecho mucho daño…

