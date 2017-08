Lenín Moreno: “Yo no me voy a amedrentar, no me avergüenzo de lo que estoy haciendo”

El mandatario, durante su intervención hizo un llamado para rescatar los principios de la revolución ciudadana, agregando que no siente vergüenza de su postura de Gobierno.

“Yo no me voy a amedrentar, no quiero utilizar un vocablo violento, pero no me avergüenzo de lo que estoy haciendo. Nadie va a evitar que en Ecuador se implante la transparencia”, expresó.

En el balcón de Carondelet, Moreno estuvo acompañado de unos 40 funcionarios, entre ministros de Estado y prefectos como Jimmy Jairala, de Guayas; y Mariano Zambrano, de Manabí, detalló diario El Universo.

“¡Todos juntos levantemos el puño y digamos no a la corrupción!”, dijo el jefe de estado y varios de sus ministros levantaron el puño.

Agregó que no va a permitir que se detengan las investigaciones para descubrir los casos de corrupción, al recordar que la semana anterior le quitó las funciones al vicepresidente Jorge Glas.

Luego de ello, Moreno usó su cuenta de Twitter para reproducir sus palabras: