Lenín Moreno traza su propia ‘ruta’ sin seguir las pautas que le dejaron

El presidente Lenín Moreno asumió el poder el 24 de mayo del 2017 esbozando su propia agenda de gobierno, pese a que su antecesor Rafael Correa le dejó escritas acciones a seguir. Y ese nuevo ‘estilo’ de gobernar se bosquejó en el Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021, que ya fue elaborado por la Secretaría de Planificación y Desarrollo (Senplades).

En mayo pasado, Correa entregó a Moreno tres informes de transición: de Gobierno, Presidencial y el Sectorial.

Este último reseñó al menos 56 ‘acciones inmediatas’ que debían seguirse en los primeros cien días. Como en el caso de los sectores estratégicos, en la que Correa pidió que se busque financiamiento para construir la Refinería del Pacífico, ubicada en Manabí.

Pero el alcance de este objetivo está en duda, pues el 15 de agosto pasado Moreno advirtió que si no hay interesados en invertir, se descarte la obra.

“Yo pregunté a la anterior administración, cuando me dijeron que los estudios de la Refinería del Pacífico estaban listos. Y yo le dije, ¿y cuánta gente tenemos interesada en invertir? No había nadie. Si es que los inversionistas no quieren invertir en la Refinería, descártala completamente Carlos (Pérez García, ministro de Hidrocarburos)”, expresó.

También se pidió que se defina la posición del Ecuador de extender el acuerdo de producción con la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), pero tampoco hay una postura oficial.

Otra acción es que se dé seguimiento a los “proyectos emblemáticos” como las centrales hidroeléctricas Minas San Francisco, Delsitanisagua, Toachi Pilatón, Mazar Dudas y Quijos. Y no se ha dado una visita oficial a estos proyectos.

Lo que sí se cumplió es la elaboración de la proforma presupuestaria 2017, que bordea los $36.818 millones y se aprobaría hoy en la Asamblea Nacional; así como la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo que se centra en tres ejes: ‘Derechos para todos durante toda la vida’; ‘Economía al servicio de la sociedad; y, ‘Más sociedad, mejor Estado’.

Aunque no se pudo tener una versión de Andrés Mideros, titular de la Senplades, sobre el seguimiento a los informes de transición, en el nuevo plan se puede observar la visión con la que Moreno quiere gobernar.

En el documento de 159 páginas se “apunta hacia la plena vigencia de un pluralismo social; nos entendemos como diversos, con derecho a disentir, discrepar y pensar distinto…”.

Entienden “el desplazamiento de la economía hacia el sector privado, con énfasis en los actores de la economía popular, y solidaria”.

Plantean “una fase de expansión de derechos y libertades”. Y en lo cultural buscan “dar paso a posturas constructivistas (…) que es el reconocimiento de que no hay una sola verdad”.

Francisco Huerta, analista político, cree que el régimen encontró un país “no descrito en los libritos, tan falso como la mesa servida, y es más grande la corrupción de lo que se presumía”. Reconoce que “se ha recuperado la visión democrática, pero la lucha contra la corrupción va lenta, al igual que la recuperación económica”.

Desde la Presidencia no se informó si habrá una evaluación de este periodo.

