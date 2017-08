Lenín Moreno: Lastimosamente ingeniero Jorge Glas, el dedo apunta cada vez más hacia usted

Moreno recibió el documento de manos del presidente de la Asamblea, José Serrano; también estuvo en el acto el consejero presidencial, Ricardo Patiño, y ministros de Estado como María Alejandra Vicuña (Vivienda), Raúl Ledesma (Trabajo), entre otros. En el documento se pide que Moreno y el expresidente Rafael Correa, líderes de AP, solucionen sus diferencias.

El mandatario recalcó que este acto no es de apoyo a él, pues indicó que su presencia es “de apoyo a la lucha contra la corrupción”. En este acto aprovechó para defender la imparcialidad e independencia de las funciones del Estado en las investigaciones por el caso de Odebrecht y en donde se menciona al vicepresidente Jorge Glas.

Luego de los últimos audios y documentos que se han filtrado a la opinión pública por el caso Odebrecht y en el que se menciona el nombre del vicepresidente Glas, Moreno fue enfático en señalar que él no es el indicado para determinar si tiene culpa o participación en estos casos de soborno que investiga la Fiscalía.

“Yo no sé si es culpable, yo no lo tengo que determinar, lo tiene que determinar, ahora sí de forma independiente, no como estaba ocurriendo antes, de forma independiente las funciones que corresponde y lastimosamente ingeniero Jorge Glas, lastimosamente, el dedo apunta cada vez más hacia usted”, dijo Moreno.

El mandatario justificó el retiro de funciones al vicepresidente Glas por la carta pública que compartió hace días y en la que criticaba al gobierno de Moreno, en donde advertía, entre otras cosas, un posible paquetazo y pactos con los Bucaram para entregarles las eléctricas.

Moreno dijo que consideró esa carta como “grosera”.

Imágen el Universo

Prensa Informa