La historia de una pieza política llamada Senain

‘Senain’ no es una palabra cualquiera. El 8 de junio de 2009, el expresidente Rafael Correa firmó el decreto con el cual creó la Secretaría Nacional de Inteligencia y, desde entonces, esa dependencia ha jugado un rol fundamental. La oposición, por una parte, la ha acusado de todo tipo de espionaje y hasta persecución. Del otro lado, el anterior Gobierno defendió con todas sus fuerzas su creación. Correa, en su sabatina del 18 de julio de 2015 y en medio de una ‘ola’ de críticas, declaró: “La Senain no es mala, es buena”.

Y esa palabra, que no es cualquiera, empezó a vivir otra de sus tormentas la semana pasada, cuando el presidente, Lenín Moreno, denunció la existencia de una cámara oculta en su despacho de Carondelet y acusó a Correa de no haber tenido “la delicadeza” de informar sobre esto ni a él ni a su servicio de protección. Moreno dijo también que Correa solía tener acceso al contenido de esa cámara a través de su teléfono celular. Enseguida, Correa le respondió que si no lo demuestra, debería renunciar por ridículo.

Pero la historia de polémicas de la Senain es de larga data. La defensa de Correa en su sabatina de 2015, por ejemplo, se dio porque en esos días se publicó la denuncia del portal WeakyLeaks, sobre un supuesto contrato con la empresa italiana Hacking Team, experta en equipos para espionaje.

El titular de la entidad, Rommy Vallejo, negó ese contrato e incluso amenazó con demandas contra varias personas y medios de comunicación que replicaron el tema, incluido La Hora. Correa agregó que, gracias a la Ley de Seguridad Nacional, la Senain está auditada por la Contraloría, por la Función Judicial y por la Asamblea Nacional, todos ellos organismos dirigidos por gente cercana a Alianza PAIS.

Unos meses después, en septiembre de 2015, el portal BuzzFeed publicó, en cambio, que la Senain contrató por 4,6 millones de dólares a la empresa Emerging MC para que diera de baja de la Web contenidos que consideraban nocivos para el expresidente Correa. Se citó como ejemplo principal el documental ‘Retrato de un padre de la Patria’, dirigido por Santiago Villa.

¿Arma electoral?

Pero la relación entre la Senain y el expresidente Correa se acentuó en épocas electorales. En enero de 2013, durante la última campaña que ganó, el candidato Correa usó su cuenta de Twitter para pedir que se investigará a varios usuarios que lo criticaron. “Senain: favor investigar a este malcriado que insulta al Presidente con licencia”, escribió en uno de sus tuits. Hubo varios más.

Diario Expreso publicó ayer un reportaje en el que revela que tuvo acceso a documentos de la entidad que demuestran cómo había todo un diagrama de seguimiento a políticos de oposición durante las elecciones de ese año. “A Guillermo Lasso le esculcaron hasta la sombra. En los papeles de la Senain hay organigramas sobre sus relaciones personales y profesionales; seguimientos de sus contactos internacionales, de sus fundaciones, de sus iniciativas sociales”, dice el texto del rotativo guayaquileño.

Además, establece que la entidad de inteligencia fue “la sombra” del alcalde de Quito, Mauricio Rodas, durante sus primeros meses de gestión. Que se informaban detalles tan específicos como el tiempo que usaron él y su esposa para leer cuentos en una feria infantil.

La mansión de los Isaías

En julio de 2015, Alianza PAIS reconoció que una mansión, ubicada en Lumbisí (Quito) e incautada a los hermanos Isaías, es el ‘bunker’ de la Senain. Lo hizo luego de que cinco asambleístas de oposición llegaran por sorpresa al lugar y fueran impedidos de ingresar.

Esta lujosa propiedad fue transferida a esta entidad en 2013 y desde entonces ese ha sido el principal reducto para su trabajo.

Reconoce acción sobre civiles

En la página Web de la Senain se establece que: “La Secretaría es el órgano rector del Sistema Nacional de Inteligencia, con rango de Ministerio, responsable de producir inteligencia, inteligencia estratégica y contrainteligencia”.

Sobre su trabajo, la Senain debe rendir informes trimestrales a la Asamblea. Específicamente a la Comisión de Relaciones Internacionales. El asambleísta Fabricio Villamar (CREO), quien es parte de esa mesa, reveló ayer que la última vez que el titular de la entidad, Rommy Vallejo acudió a rendir su informe fue el 6 de septiembre de este año. Allí se le preguntó si estaban realizando acciones de seguimiento sobre civiles y contestó que sí, en los casos en que ha habido autorización de la Función Judicial, como procede. Eso fue lo único que dijo Villamar, porque las comparecencias son reservadas.

En 2015, cuando Vallejo se refirió a la creación de la Senain, dijo que la Dirección Nacional de Inteligencia, su antecesora, “era una institución que no tenía ni las capacidades ni los recursos para trabajar”.

