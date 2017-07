La Cámara de Representantes aprueba los primeros fondos para el muro de Trump

El presupuesto de Defensa para el ejercicio fiscal 2018, que arranca en octubre, recibió este jueves el aprobado de la Cámara de Representantes. El paquete de 326 páginas incluye la partida inicial de fondos valorada en 1.600 millones de dólares que solicitó la administración de Donald Trump para empezar a construir el muro fronterizo con México. La propuesta pasa ahora al Senado, donde tiene casi imposible prosperar.

El plan presupuestario recibió el apoyo de 235 congresistas frente 192 legisladores que votaron en contra. Los fondos para financiar el muro, una de las grandes promesas electorales de Trump, fueron posibles gracias a que los republicanos hicieron una maniobra táctica para combinar esos fondos con el paquete que va destinado al Pentágono. Así evitaron la oposición en bloque de los demócratas.

La división política que domina en Washington provocó que el presupuesto se haya partido en distintos bloques, que se votan cada uno por separado. La partida total adoptada este jueves asciende a 788.000 millones. Hasta ahora el dinero necesario para la construcción del muro se incluía en el presupuesto de Departamento de Seguridad Nacional, cuyo presupuesto se votará en una legislación separada.

Al mezclarlo con el plan presupuestario de Defensa y Veteranos, los republicanos logran forzar la mano de los demócratas. Donald Trump y Paul Ryan, el líder de los republicanos en la Cámara de Representantes, consiguen de esta manera una pequeña victoria antes del receso veraniego. Pero la situación es muy distinta en el Senado, donde el partido mayoritario tiene solo 52 votos de los 60 necesarios.

La Casa Blanca ya ha dicho que no firmaría el próximo presupuesto si no incluye el dinero para reforzar la frontera sur. Los demócratas, que se siente más fuertes en el Senado, advierten que se opondrán. Si las dos cámaras del Congreso de EE UU no llegan a un consenso a tiempo, se corre el riesgo de que el gobierno estadounidense no tenga fondos suficientes para poder funcionar, como sucedió en 2013.

elpaís.com