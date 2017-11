José Serrano y Silvia Salgado reconocen firmas para que revisen los 80 casos de abuso sexual

Este jueves, José Serrano Salgado, presidente de la Asamblea Nacional, y Silvia Salgado, titular de la Comisión Aampetra, reconocieron firma y rúbrica de la denuncia penal presentada la semana anterior en la Fiscalía. El objetivo es que se examinen 80 expedientes con cerca de 800 casos de presunto abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes que se habrían perpetrado en establecimientos educativos del país. Con esto, se inicia oficialmente el proceso de investigación.

Tras cumplir con esta diligencia, Serrano Salgado anunció que la próxima semana remitirá al Consejo de la Judicatura la misma denuncia entregada en la Fiscalía. La idea es que se revise la actuación de fiscales, jueces y demás operadores de justicia que tuvieron en sus manos los procesos seguidos por abusos sexuales y que, sin embargo, por acción u omisión, dejaron que muchos de esos casos queden sin sentencia.

Reiteró que se busca no solo que los perpetradores y los responsables de no haber judicializado estos casos sean sancionados, sino que también haya una reparación integral para las víctimas y sus familias. A la vez, formuló un llamado a los medios de comunicación social para que no revictimicen a quienes han sufrido esta clase de abusos, mediante reportajes con contenido amarillista, sino que se procese la información protegiendo a las víctimas.

Agregó que se conoce de 80 nuevos casos que han sido denunciados en la Comisión Aampetra, los cuales nunca fueron procesados penalmente, a pesar de que fueron denunciados en varios establecimientos educativos. “Sobre esos expedientes también debe abrirse una investigación penal”, dijo.

Prensa Informa