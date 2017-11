José Serrano presenta denuncia penal sobre unos 100 casos de abuso sexual

Una denuncia penal con más de 100 presuntos casos de abuso sexual registrados en escuelas y colegios a nivel nacional presentó este miércoles el presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, en la Fiscalía Provincial de Pichincha, a donde llegó acompañado de legisladores de Alianza PAIS (AP) y partidarios.

Según Serrano, la entrega de la denuncia fue dispuesta por el Consejo de Administración de la Legislatura (CAL); agregó que no se trata de un simple documento sino de una denuncia penal que la presentan la presidenta de la Comisión Aampetra, Silvia Salgado, y el presidente de la Asamblea.

Presidente de la Asamblea, José Serrano presentó en la Fiscali de Pichincha una denuncia por el caso de abuso sexual que fueron archivados.

“Denuncia que tiene relación a cerca de 80 expedientes que se deben volver a abrir(…) son casos que caducaron administrativamente…”, sostuvo Serrano.

Agregó que también se debe investigar a no menos de 40 autoridades educativas que no interpusieron las respectivas denuncias. Entre ellas no se incluye al exministro de Educación y actual asambleísta Augusto Espinosa.

El titular de la Legislativo enfatizó que se van a hacer responsables de la denuncia, van a realizar el respectivo reconocimiento, y a realizar el seguimiento del caso.

“Nosotros nos vamos a hacer responsables de esta denuncia y a darle seguimiento hasta que las autoridades de justicia efectivamente actúen”. dijo.

Prensa Informa