Jorge Glas admite su contacto vía e-mails con Ricardo Rivera

En una entrevista en Radio América, insistió en que no existe contradicción entre esto y sus anteriores declaraciones en las que ha mencionado que lo veía una o dos veces al año en encuentros familiares.

El pasado 12 de septiembre, en Telesucesos el vicepresidentes expresó que no tiene otro tipo de relación que no sea la estrictamente personal con su tío “y distanciado”, desde el 2007 (año que se inició el mandato de Rafael Correa).

Glas dijo ayer que los correos eran con una cuenta de Yahoo que cerró entre diciembre del 2016 y enero de este año, porque recibió una notificación de posible hackeo y por eso ya no puede verificar nada. Negó que haya tenido “chats secretos”.

“Ya van a presentar supuestos correos que no he leído. Lo primero es verificar si los correos son tales. Segundo, si no fueron manipulados. Tercero, pueden haber manipulado cualquier cosa, porque no hay cadena de custodia, eso no es prueba, en todo caso que se investigue”, agregó.

Sobre las denuncias de Fernando Villavicencio, Glas dijo que su denuncia respecto a Petrochina es una barbaridad y una difamación, que no se puede comparar una venta spot con una venta de largo plazo, que no ha sido parte de las negociaciones de manera directa y que no leerá su acusación porque ahora no tiene tiempo, pero todo se tiene que investigar.

Respecto al personal en la Vicepresidencia, dijo que pidió al Ministerio del Trabajo que los empleados sean reubicados, “porque son gente valiosa”.

El vicepresidente reiteró que sufre de linchamiento mediático y aseguró que ve con “cara de miedo” al superintendente de Comunicación, Carlos Ochoa, con el cambio de gobierno, pero más adelante emprenderá acciones contra algunos medios de comunicación y contra algunos políticos como los Bucaram que lo han difamado.

Este Diario está a la espera de que el vicepresidente acuda a una entrevista en sus instalaciones desde el pasado 24 de agosto.

En tanto, el fiscal general, Carlos Baca, reveló que EE.UU. remitió a Ecuador “información muy relevante de los movimientos que se hicieron en el sistema informático de la empresa Odebrecht”. Lo dijo en el cambio de mando policial, en Pusuquí. “En los próximos días vamos a poder procesar esa información y vamos a poder entregársela también a la ciudadanía”, afirmó Baca.

Prensa Informa