Jorge Glas a Lenín Moreno: “¿Está preparando el terreno para perseguir a sus antiguos compañeros para saciar la sed de venganza?”

El vicepresidente de la República Jorge Glas Espinel cuestionó este miércoles en un comunicado al presidente Lenín Moreno , al considerar que lo han “acusado de todo y no han podido probar nada, porque no he hecho nada malo. Pero sé que no necesitan pruebas para seguir atacándome hasta destruirme”.

“Sé muy bien a lo que me enfrento por decir esto, queridos compañeros. Pueden venir más persecuciones, pedidos de juicios políticos, más difamaciones y amenazas personales. Me han acusado de todo y no han podido probar nada, porque no he hecho nada malo. Pero sé que no necesitan pruebas para seguir atacándome hasta destruirme”, aseguró Glas en un pronunciamiento dirigido a la opinión pública.

El diario brasileño O’Globo y la red IDL difundieron el martes audios; en uno de ellos se escucha una conversación entre un funcionario de Odebrecht y el excontralor Carlos Pólit, en el que se asegura que Glas pedía dinero a la empresa brasileña.

En su cuenta de Twitter, el segundo mandatario publicó un comunicado en el que cuestiona las declaraciones que Moreno emitió en los últimos días, incluyendo la crítica al Gobierno de su predecesor Rafael Correa por la deuda externa.

“Sé a lo que me enfrento por denunciar de manera frontal lo que está pasando y la posible aplicación de un paquetazo contra mi pueblo”, añadió Glas.

Las denuncias de Glas

Para el vicepresidente, en el régimen de Moreno, “se está orquestando el retorno del viejo país a través del reparto, del tongo. Se construye un escenario propicio para la corrupción institucionalizada”.

‘Pacto’ con los Bucaram

Glas insistió: “Hoy se sientan las bases para un Estado de corrupción, al pactar con personajes nefastos de la historia nacional, como los Bucaram (en referencia a la familia del expresidente de la República, Abdalá Bucaram), al entregar servicios e instituciones a personas vinculadas con el pasado oscuro del país”.

El expresidente de la República Rafael Correa, quien entregó el poder a Moreno el pasado 24 de mayo, ha denunciado que el actual Gobierno pactó con los Bucaram para entregar cargos en la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL).

“Que quede claro que los ecuatorianos no eligieron a los Bucaram, ni a los socialcristianos, ni al tongo, ni al reparto; eligieron continuar con la transformación histórica que llevó a cabo la Revolución Ciudadana, liderada por Rafael Correa Delgado, quien gobernó 10 años junto a su pueblo y para su pueblo”, expresó Glas en el comunicado.

“Yo no me puedo quedar callado, no puedo esperar más, aunque el presidente Lenín Moreno me lo haya pedido cuando expresé mi rechazo a los nombramientos de gente de los Bucaram en puestos clave del Gobierno. Lo reconoció y me pidió que espere, que ya lo iba a resolver, que le dé tiempo. Ya no hay tiempo. La Patria no puede perder tiempo”, aseguró Glas.

Se ha pactado con los Bucaram: se les ha entregado el CNEL, esto significa ni más ni menos que la administración del sector eléctrico. ¿Acaso confían en que esta gente administre honradamente el sector que más plata genera para el Estado? Que expliquen los viajes a Panamá a negociar con esta gente”.

Medios públicos

Glas dio a conocer su malestar por la entrega del “control de los medios públicos a representantes de los medios privados que solamente defienden sus propios intereses por encima de los de la gente. “Ahí está ahora el señor Fernando Larenas, antes editor general de El Comercio (nombrado director de El Telégrafo por el primer mandatario), quien ofendió en su cuenta de Twitter a Lenín Moreno todo el tiempo”.

Cifras de la deuda

Moreno aseguró el lunes en cadena nacional, que el Gobierno de Correa le “heredó” una deuda que para él demuestra que “no solo se gastó en demasía, sino que nos endeudaron. Si seguimos por la misma senda hipotecaríamos el futuro del país”.

Correa rechazó esas declaraciones y Glas afirmó en el comunicado de este miércoles: “Se han manipulado de manera perversa las cifras económicas, pretendiendo imponer un imaginario de que el Gobierno de la Revolución Ciudadana manejó mal la economía, actuando de manera irresponsable, sobreendeudando al país y derrochando”.

¡Qué raro! El Presidente Moreno conocía muy bien las cifras económicas, porque él fue parte del Gobierno anterior, fue candidato y defendió para ganar la presidencia la gestión del Presidente Rafael Correa. ¿Acaso hoy se ha comprado el discurso de que las Escuelas del Milenio, el ECU 911, los hospitales, las carreteras, las megaobras, son un derroche?”.

El malestar de Glas con Moreno se manifestó en el comunicado, cuando expresó: “¿Acaso está preparando el terreno para perseguir a sus antiguos compañeros para saciar la sed de venganza de sus nuevos amigos?”.

‘Llamado a la memoria’

El comunicado de Glas tiene las siguientes conclusiones:

– “Le recuerdo al compañero hoy presidente Lenín Moreno, que fue electo gracias a la confianza de todo un movimiento político que le permitió ser candidato. Un movimiento político que tiene principios ideológicos muy claros y firmes, que no se negocian ni se ceden.

– Le recuerdo que los ecuatorianos en mayoría nos eligieron a ambos, a Lenín Moreno y a Jorge Glas, para continuar los cambios que inició nuestro líder Rafael Correa Delgado, junto al pueblo.

– Le recuerdo que él también fue parte del gobierno de Rafael Correa que hoy pretende cuestionar y poner en entredicho. ¿A él también le van a cuestionar sus actuaciones como vicepresidente o delegado en Ginebra?

– Le recuerdo que él también fue víctima de ataques en contra de su honra y de su familia, por parte de aquellos politiqueros que hoy le presionan para imponer su agenda. ¿Acaso es negociable la honra? Para mí no.

– Le recuerdo que él conocía muy bien la situación económica del país, pues fue parte del Gobierno que hoy cuestiona y fue su candidato presidencial. ¿Por qué en campaña no cuestionó las cifras económicas

– Le recuerdo que los que ahora sienta a su lado como nuevos amigos siguen mintiendo, atacando y dañando la honra de todos quienes hemos trabajado por el país, incluido él. No se trata de hacer o no la “ley del hielo”, se trata de honor, de verdad, de principios inclaudicables”.

El vicepresidente concluye su pronunciamiento asegurando: “A mí no me van a callar. Podrán perseguirme, fraguar informes de contraloría, pedir juicios políticos, querer llevarme a la cárcel sin ninguna prueba; que a mí no me van a callar. No tengo miedo, no voy a quedarme callado. Jamás traicionaré a mi pueblo. Aquí estoy, aquí seguiré, dando la cara, defendiendo a mi pueblo”.

Vía eluniverso.com.ec