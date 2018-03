Jefferson Montero fue presentado como nuevo refuerzo de Emelec

Jefferson Montero llegó este miércoles a Guayaquil e inmediatamente se puso la camiseta de Emelec, equipo en el que jugará por seis meses con opción a extender su contrato.

En una rueda de prensa realizada en el Estadio George Capwell, Montero hizo un recuento de su participación en el fútbol europeo.

“Estuve tres años en Inglaterra y el último no pude actuar más de dos o tres partidos. El tema es mis lesiones musculares, un factor que me ha perjudicado mucho. Por unos amigos pude visitar a un médico muy profesional y que me ha ayudado con este tema. Espero que no me vuelvan a pasar estas cosas, porque la verdad pasé un año muy malo. Ya estoy aquí. Estoy en mi casa y lo que quiero es jugar”, explicó el jugador de 28 años.

La turbina comentó que para llegar al Bombillo “El contacto directo que hemos tenido es con el Presidente (Nassib Nemme) que la verdad viene la conversación a lo largo de un mes y se pudo hacer el último día y creo que fue muy difícil pero como siempre dije no dependía solo de mi, era una decisión que también tenía que tomar el Swansea City, y el Getafe, pero gracias a Díos se pudo dar… Emelec ha estado ganando torneos y llegando a las finales, estoy aquí porque es un equipo muy competitivo quiere llegar lo más lejos en la Libertadores”.

Montero agradeció a la hinchada eléctrica y mencionó que espera darle muchas alegrias al equipo.

“Gracias por todo espero darles muchas alegrias, desde el primer día que jugué en el Capwell sentí que la fisión es única, he coincidido con algunos amigos en otros equipos les he enseñado lo que es la Boca del Pozo y la verdad es increíble”, resaltó.

Finalmente sobre la posición en que le gustaría jugar, Montero sostuvo “La decisión es del entrenador si me puede utilizar por derecha, he jugado por derecha y últimamente estuve entrenando por derecha los últimos meses en el Getafe y no hay inconveniente con eso, lo importante es que como siempre dicho sea lo mejor para el equipo”.